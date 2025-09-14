Александр Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области

По итогам обработки 6,51% протоколов наибольшее количество голосов на досрочных выборах губернатора Курской области получил действующий глава региона Александр Хинштейн («Единая Россия») — 85,06%. Это следует из данных информационного табло ЦИК России.

Александр Хинштейн возглавил Курскую область как врио губернатора 5 декабря 2024 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Хинштейн возглавил Курскую область как врио губернатора 5 декабря 2024 года

Все остальные кандидаты на пост губернатора Курской области — депутаты местной облдумы. Представляющий КПРФ Алексей Бобовников предварительно набрал 5,77% голосов, Алексей Томанов (ЛДПР) — 5,63%. Меньше всего избирателей, по предварительным итогам, отдали предпочтение Геннадию Баеву («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,89%.

По данным на 18:00, явка на губернаторские выборы в Курской области составила 52,18%. Свой выбор сделали 451 758 человек из 843 584 внесенных в списки. Как и в первые два дня голосования, самая высокая явка зафиксирована в Медвенском районе (81,22%), самая низкая — в приграничном Большесолдастком районе (24,65%).

Алина Морозова