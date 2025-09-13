На выборах губернатора Курской области проголосовали 44% избирателей за два дня

По итогам второго дня голосования явка на досрочных выборах губернатора Курской области составила 43,88%. Данные на 20:00 второго дня голосования, субботы, 13 сентября, опубликовала избирательная комиссия региона. За второй день, таким образом, проголосовали всего 8,49% жителей области, тогда как по итогам первого дня явка составляла 35,39% (с учетом досрочного голосования).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

На 20:00 субботы, 13 сентября, проголосовали 379,3 тыс. человек из более 865 тыс. избирателей, включенных в списки, сообщается в данных ГАС «Выборы». Как и в первый день голосования, в Курской области самая высокая явка зафиксирована в Медвенском районе, где на участки за два дня из трех пришли уже 69,97% избирателей. На втором месте — Горшеченский район (68,14%), на третьем — Солнцевский район (65,08%).

Наиболее низкая явка по итогам двух дней — в Большесолдатском (23,47%) и Беловском (28,12%) районах области. Это приграничные муниципалитеты, регулярно подвергающиеся атакам ВСУ.

В Курске явка на выборах губернатора по итогам двух дней голосования составила от 33,93% (Центральный округ) до 45,02% (Железнодорожный округ).

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам первого дня рекорд явки на выборах губернатора Курской области был зафиксирован на экстерриториальных участках в Донецке и Луганске, открытых в том числе для военнослужащих, имеющих прописку в Курской области. Антирекорд явки, наоборот, зафиксирован в УИК, расположенных в пунктах временного размещения (ПВР), хотя там также проходило досрочное голосование.

Кандидатами на пост губернатора Курской области являются действующий глава региона Александр Хинштейн, представляющий «Единую Россию», депутаты местной облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

О том, какие еще выборы проходят в макрорегионе, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников