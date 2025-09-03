У охлаждения возможности велики

Новые вводные к заседанию совета директоров Банка России, где будет принято решение о ключевой ставке, предполагают ее дальнейшее снижение как минимум на два процентных пункта. Прогнозы опубликованного сегодня макроопроса регулятора по ВВП выглядят не очень оптимистично — при том, что по инфляции и ставке ЦБ оценки довольно позитивны.

По результатам свежего консенсус-прогноза, сделанного Банком России на основе опроса своего пула макроэкономистов 29 августа — 2 сентября, ожидания инфляции и ключевой ставки в 2025 году стали оптимистичнее, но в отношении экономической активности ухудшились. Так, прогноз инфляции по итогам 2025 года понижен на 0,4 процентного пункта (п. п.) — до 6,4% (чуть ниже середины прогноза ЦБ в 6–7%), оценки средней ставки — на 0,3 п. п., до 19%. Набор возможных траекторий широк, медиана примерно соответствует 15% на конец года, замечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» (в пуле ЦБ). Прогноз по росту ВВП на 2025 год понижен до 1,2% с 1,4% в июле при повышении прогноза роста реальных среднегодовых зарплат на 0,4 п. п., до 3,4% (чуть ниже ожидания безработицы и выше дефицита бюджета). Снижена и оценка торгового профицита (улучшение в объеме импорта больше, чем в экспорте). Прогноз курса рубля на 2025 год повышен с 87,3 до 85,5 руб./$ (до 90 руб./$ к концу года).

«Интрига перемещается в 2026 год»,— констатируют аналитики «Твердых цифр». Консенсус по-прежнему не верит в достижение цели по инфляции в 2026 году — ее прогноз в 4,7% на конец года сохранен (впрочем, он не видит достижения цели ЦБ по инфляции и в 2027 году, предполагая ее на уровне 4,1%).

Прогноз средней ключевой ставки понижен на 0,6 п. п.— до 13,2%, но это выше прогнозного диапазона ЦБ (12–13%).

Ожидания роста ВВП на 2026 год сохранились на уровне 1,6%, а на 2027 год — повышены до 1,9% с 1,8%, но аналитики «значительно скептичнее оценивают 2027 год» в части ставки и инфляции «из-за более активной индексации тарифов и прочих "автономных" факторов», отмечает Егор Сусин из Газпромбанка.

«Рост экономики все же идет по нижней границе прогноза ЦБ (или ниже), инфляция тоже идет по нижней границе прогноза, и это скорее должно подразумевать и соответствующую траекторию ставки в сторону нижней границы. Хотя, конечно, это не мешает дождаться больше данных по бюджету и кредиту в октябре... правда, и с риском несколько более выраженного охлаждения»,— отмечает господин Сусин. Нижняя граница прогноза роста — 0% в четвертом квартале к третьему кварталу и 1% по итогам 2025 года.

Вероятность реализации такого прогноза, судя по текущим данным, высока. В июле—августе 2025 года композитный PMI (промышленность и услуги) указывает на стагнацию экономической активности и ухудшение ожиданий компаний (см. график). Впрочем, свежие данные Сбериндекса фиксируют отскок частного потребления в августе, прежде всего за счет непродовольственных товаров и услуг (что может объяснять и отскок PMI).

Основываясь на недельных данных Росстата, Дмитрий Полевой из «Астра УА» отмечает снижение цен на 0,25% месяц к месяцу в августе при эталонных минус 0,38% от ЦБ, соответствующих целевым 4%. «Траектория совпадает с нашими оценками, предполагающими 8,3% инфляции за год и 0,4–0,45% месяц к месяцу с поправкой на сезонность. Это нижняя граница прогноза ЦБ по инфляции»,— фиксирует он.

По мнению аналитика, низкие цифры по инфляции — это не только сезонные эффекты, но и быстрое охлаждение экономики. «Вчерашние оценки ЦБ по ВВП во втором квартале в минус 0,6% квартал к кварталу после минус 1% в первом квартале 2025 года с поправкой на сезонность подразумевают, что экономика уже вошла в техническую рецессию. При такой динамике рост ВВП в 2025 году на 1% будет большой удачей, мы же сохраняем наш прогноз в 0,6% неизменным с конца 2024-го. Поэтому и инфляция по году, вероятно, не превысит 6% и приблизится к целевым 4% уже в марте-апреле 2026 года,— фиксирует он.— Это открывает ЦБ путь к дальнейшему снижению ключевой ставки. Мы ждем 16% в сентябре (ключевую ставку.— “Ъ”), 14% — в декабре и 9–10% — в 2026 году». «Инфляция в августе с поправкой на сезонность в годовом выражении вышла ниже 3% (SAAR), с данными по росту экономики это вполне соответствует снижению ставки на 2 п. п. в сентябре»,— соглашается Егор Сусин.

Артем Чугунов