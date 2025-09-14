Председатель ЦИК Элла Памфилова о ходе единого дня голосования
С 12 по 14 сентября в регионах России проходят выборы 21 губернатора, а также депутатов 11 заксобраний. Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре комиссии сообщила, что все цифровые ресурсы отработали «на отлично». Система онлайн-голосования подвергалась атакам, но это не повлияло на работу системы дистанционного электронного голосования. Главные заявления госпожи Памфиловой — в подборке «Ъ».
Элла Памфилова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
- Более 1,5 млн из почти 1,7 млн заявившихся приняли участие в онлайн-голосовании на текущий момент.
- На экстерриториальных участках в Москве проголосовали 13,6 тыс. избирателей.
- Мосгоризбирком создал необходимые условия для организации голосования на экстерриториальных участках в Москве.
- МВД РФ пресекло попытку оппозиции из-за рубежа сорвать выборы.
- Ресурсы ЦИК РФ работали на 100%. Сайт и видеотрансляция комиссии были недоступны из-за нештатной ситуации на внешних сетях.
- Атаки на систему онлайн-голосования шли все воскресенье, но на ход выборов они не повлияли.
- Все цифровые ресурсы ЦИК, в том числе новая ГАС «Выборы» 2.0 и платформа ДЭГ, отработали в ходе выборов на отлично.
- Враги России уже готовятся к вмешательству в думскую кампанию в 2026 году.