Из Москвы за самых на окраинах

В Москве с 12 по 14 сентября впервые работала целая сеть экстерриториальных участков, где иногородние избиратели могли отдать электронный голос за глав своих регионов. По наблюдениям “Ъ”, новация пользовалась спросом: основной поток голосующих (в том числе организованный) пришелся на пятницу, а в воскресенье на участки приходила преимущественно молодежь. Впрочем, ни те, ни другие особой разницы между голосованием «бумагой» и через электронный терминал, похоже, не заметили.

Всего о намерении принять участие в выборах своих губернаторов заявили 18 404 избирателя из 19 регионов. Самым обсуждаемым еще до начала голосования стал один из 14 участков — на станции «Курская». Востребованность столичной подземки и соседство с вокзалом обещали ажиотаж.

В пятницу утром к электронным терминалам на «Курской» действительно выстроились очереди, куда не постеснялся затесаться и врио главы одноименной области Александр Хинштейн. «Конечно, я приехал сюда не случайно»,— признался он журналистам и добавил, что экстерриториальные участки «очень сильно» его впечатлили. Позднее на «Курскую» в сопровождении однопартийцев прибыл лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мы, как никто, заинтересованы в высокой явке на выборах»,— заявил он и поблагодарил московского мэра Сергея Собянина «за возможность гражданам реализовать свое конституционное право, даже находясь вдали от дома».

Внушительные очереди “Ъ” обнаружил в тот же день и в ТЦ «Город» на Рязанском проспекте — как на входе в офис «Моих документов», где располагался участок, так и перед терминалами.

Среди пришедших выделялась группа мужчин в спортивных костюмах с мозолистыми руками и загорелыми шеями. На вопросы о «малой родине» они отвечали неохотно, но в конце концов признались, что прописаны в Брянской области. А вот с какого московского предприятия они приехали исполнять гражданский долг, брянцы говорить отказались наотрез: «Военная тайна». «А вы тоже… добровольно-принудительно?» — попытался отшутиться один из них и сразу удалился с паспортом в сторону терминала. Идущий ему навстречу мужчина, который свой выбор уже сделал, попрощался с коллегами, сообщив, что заодно зайдет в крупный строительный магазин в том же ТЦ: «Удобно».

К воскресенью экстерриториальный ажиотаж снизился ненамного. «Так же идут, так же голосуют»,— доложил “Ъ” председатель участковой избирательной комиссии (УИК) на «Курской» Игорь Челемеев. Работается в метро избиркомовцам «нормально», а сотрудники подземки соседству, кажется, даже рады, добавил он: «Все время спрашивают, чем помочь, вон начальник станции — в белой рубашке».

В последний день голосования к терминалам по большей части потянулись студенты и прочая молодежь. Нашлись и те, кто вспомнил о выборах в родном субъекте только сейчас, но проголосовать им не позволили: заявления необходимо было подать до 8 сентября. «У нас такие граждане тоже приходили»,— поделилась с “Ъ” председатель УИК в ТЦ «Афимолл Сити» Наталья Мазур. «Высокая избирательная активность», по ее словам, наблюдалась скорее в пятницу, хотя и в выходные участок без работы не остался.

В «Афимолле», как и на «Курской», в воскресенье голосовала преимущественно молодежь. Явившимся на участки впервые столица преподнесла от себя сувениры (футболки с принтом «Молодость» и почему-то двумя нотами без нотного стана).

На вопрос “Ъ”, что лучше — бюллетень или терминал, юная избирательница из Пермского края ответила вопросом: «А есть какая-то разница?..»

Тем не менее и она, и ее сверстники отметили удобство электронного формата. Сотрудники же УИК, по словам Натальи Мазур, готовы «работать везде, где удобно избирателю», тем более что на участке в «Афимолл Сити» техника не подвела: «Все работает в штатном режиме».

А вот их коллеги в ТЦ «Метрополис» столкнулись с трудностями. Около 14:00 в воскресенье избиркомовцы на глазах корреспондента “Ъ” покинули участок, прихватив терминалы для голосования и оставив только информационный стенд. Перед ним как раз в этот момент фотографировалась девушка, объясняя, что ей это «для университета надо». Впрочем, неисправность устранили весьма оперативно, и спустя час член УИК сообщил “Ъ”: «Уже все летает, и люди идут!»

В Центризбиркоме эксперимент с экстерриториальными участками уже к середине дня в воскресенье признали успешным.

«Было все прекрасно продумано»,— без лишней скромности сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова, не забыв поблагодарить еще и «волонтерское сообщество». По предварительным данным, всего на 14 участках за три дня проголосовали около 13,7 тыс. иногородних избирателей.

