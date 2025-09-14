На Кубани приступили к подсчету голосов после завершения выборов губернатора

В 20:00 14 сентября на территории Краснодарского края закрылись избирательные участки. Сейчас специалисты занимаются подсчетом голосов, сообщает Избирком региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В голосовании принимали участие 64 территориальные и 2,8 тыс. участковые комиссии, а также 28 временных участков в больницах, следственных изоляторах и воинских частях. По данным избиркома, на 18:00 явка избирателей составила 65,8%.

Для обработки бюллетеней на 196 участках использовались комплексы КОИБ. Более чем на 2,6 тыс. участков протоколы формируются с машиночитаемым QR-кодом. Следить за подведением предварительных итогов можно на портале ГАС «Выборы».

В кампании приняли участие четыре кандидата: действующий губернатор Вениамин Кондратьев («Единая Россия»), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Напомним, в 2020 году в выборах участвовали более 2,8 млн жителей региона, из которых 82,97% поддержали кандидатуру Вениамина Кондратьева, возглавляющего край с 2015 года.

Мария Удовик