В Белгородской и Брянской областях совершено 10 атак БПЛА во время выборов

МВД России зафиксировало 10 попыток атак беспилотников в Белгородской и Брянской областях в период проведения выборов. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов.

В Белгородской области было совершено семь атак, в Брянской — три. По словам господина Габдурахманова, беспилотники не достигли целей. «Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась»,— сказал он в информационном центре ЦИК РФ (цитата по «РИА Новости»).

В двух случаях голосование было перенесено на резервный участок. Среди участников голосования и членов избирательной комиссии никто не пострадал.

МВД не выявило серьезных нарушений в дни голосования, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Выборы проходят по всей России с 12 по 14 сентября. В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 1,5 млн человек.