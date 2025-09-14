МВД России не выявило серьезных нарушений на выборах

МВД России не зафиксировало серьезных нарушений в дни голосования, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов.

Контроль за обеспечением общественного порядка и безопасности продолжается, сказал господин Габдурахманов в информационном центре ЦИК РФ. Его слова приводит «РИА Новости».

Выборы проходят по всей России с 12 по 14 сентября. По данным Минцифры, в дистанционном электронном голосовании приняли участие более 1,5 млн человек.