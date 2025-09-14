Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Свердловской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах с 62,28% голосов. Эти данные опубликованы в информационном центре Центральной избирательной комиссии после обработки 10,09% протоколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кандидат от КПРФ Александр Ивачев набирает 15,25% голосов. Представитель ЛДПР Александр Каптюг получает 5,51%, а кандидат от партии «Новые люди» Рант Краев — 2,49%. Андрей Кузнецов от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» набирает 12,42%.

Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 26 марта 2025 года указом президента Владимира Путина. Он сменил Евгения Куйвашева, руководившего регионом с 2012 года. До этого Паслер возглавлял Оренбургскую область, где в сентябре 2024 года во второй раз победил на выборах, набрав 78,14% голосов.