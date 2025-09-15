Дропперы разыгрались

Компании и индивидуальные предприниматели (ИП) стали активно использоваться для приема платежей через QR-коды системы быстрых платежей (СБП) в качестве дропперов. Такую схему, в частности, используют запрещенные в России онлайн-казино. Выявление подобных случаев занимает больше времени, а количество трансакций и суммы, которые можно провести через такую компанию, значительно выше, чем через карты физических лиц.

О том, что для работы нелегальных онлайн-казино все чаще используется новый метод приема оплаты — через QR СБП, обратил внимание телеграм-канал Вad Bank Times.

«Банк России выявляет юрлица и ИП, работающих в секторе розничной торговли овощами и фруктами, которые маскировали расчеты граждан с участниками теневого игорного бизнеса»,— отметили там. «В частности, розничные компании получали безналичные средства от граждан по QR-кодам, которые размещались на сайтах онлайн-казино при пополнении игрового депозита. Участники теневого игорного бизнеса взамен получали от розничных компаний неинкассированную наличную выручку»,— подтвердили в пресс-службе ЦБ РФ. Подобные операции находятся в периметре мониторинга Банка России и кредитных организаций, отметили там. Для противодействия таким практикам 12 октября 2023 года ЦБ опубликовал методические рекомендации №13-МР.

В неофициальных беседах банкиры указывают, что компании-дропы стали популярнее с момента усиления мер против дропов-физлиц и закручивания гаек по P2P-переводам. «С начала года только мы выявили 319 таких компаний»,— сообщили в одном из банков. Как уточняет собеседник “Ъ” в другом банке, как правило, срок трансакционной активности по компаниям-дропам не превышает двух недель. Ранее в ЦБ РФ сообщали, что средний срок жизни карты дропа-физлица — это дни, а в некоторых случаях — до минуты (см. “Ъ” от 16 мая). «Учитывая, что оплата по QR позволяет принимать платежи удаленно, QR-код можно разместить где угодно. Бывают случаи, когда клиент эквайринга ведет нормальную деятельность, банк видит характерные для магазина MCC-продажи, но при этом по СБП идет высокая трансакционная активность, характерная для нелегальной деятельности»,— рассказывает один из банкиров.

При этом участники рынка не исключают, что в попытках заработать небольшие ИП продают свои QR-коды, которые в дальнейшем используются на нелегальных ресурсах. «Ответственность для таких ИП за подобные операции может возникнуть, но основная проблема в сложнодоказуемости взаимосвязи цели операции и участия ИП в такой схеме,— отмечает гендиректор ЮК Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.— Потребуется доказать их осведомленность о незаконном характере проводимых операций. Так, предприниматели собственники ИП могут утверждать, что не знали вообще о конечном назначении платежей и вообще думали, что оказывают легальные услуги по приему платежей».

Подобные юрлица имеют преимущество перед дропперами-«физиками» в части объемов разрешенных трансакций, отмечает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. Но, по его словам, есть у них и ряд минусов, в частности, сложности с выводом средств через цепочки и "одноразовость" при существенных затратах на регистрацию. Крупные нелегальные площадки переходят к более затратным и сложным конструкциям, потому что только они дают устойчивость и позволяют сохранить объемы, указывает руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Сергей Белов. «QR-эквайринг для юрлиц оказался удобной нишей: он поддерживается банками, выглядит привычно для клиента, дает высокий лимит на обороты и не так быстро вызывает подозрения, как массовые P2P,— продолжает он.— По сути, это ответ рынка на ужесточение контроля, где ставка делается на меньшую скорость "сжигания" компании».

«МТС-банк выполняет все рекомендации и требования Банка России в рамках проверки новых клиентов на действительность и соответствие заявленной деятельности,— сообщили там.— С каждым мерчантом банк вводит временный период, по результатам которого принимает решение по прекращению или продолжению взаимодействия». «Единичные случаи, когда клиенты вовлечены в проведение сомнительных операций, сразу же выявляются и пресекаются банком,— заверили “Ъ” в Альфа-банке.— При заключении договора об обеспечении приема ЭСП банк в обязательном порядке проводит идентификацию клиента и анализ его деятельности в соответствии с рекомендациями Банка России». Т-Банк проверяет клиентов не только по формальным признакам (например, МСС-коды), но и с помощью более широкого набора инструментов — от простого анализа данных до применения ML-моделей, которые помогают оценить реальный профиль клиента и выявлять нетипичное поведение, указали там, отметив, что это позволяет на ранних стадиях выявлять и пресекать сомнительные схемы.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская