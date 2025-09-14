Советник Трампа пригрозил аннулировать визу журналиста из Германии
Специальный посланник президента США по особым поручениям и бывший посол США в Германии Ричард Гринелл призвал аннулировать визу немецкого журналиста Элмара Тевессена. Он возглавляет студию телеканала ZDF в Вашингтоне и регулярно критикует президента США Дональда Трампа и членов его администрации. Господин Гринелл в посте в соцсети X назвал его «радикальным левым» и «подстрекателем насилия», заявив, что «таким людям нет места в Америке».
Поводом к этому посту стало заявление господина Тевессена о том, что во взглядах заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера «есть что-то общее с идеологией Третьего рейха». Журналист сказал об этом после того, как господин Миллер потребовал ликвидировать и взять под контроль то, что он назвал «радикальными левыми организациями, которые разжигают насилие». Он сказал об этом в эфире Fox News в связи с тем, что, по его словам, многие люди «празднуют» убийство консервативного активиста Чарльза Кирка. По мнению господина Гринелла, «если вы говорите людям с неустойчивой психикой, что чьи-то идеи пришли из Третьего рейха, вы провоцируете убийство».
Мировые СМИ отмечают, что правые политические движения по всему миру после убийства Чарльза Кирка говорят об угрозе со стороны своих политических оппонентов.