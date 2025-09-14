Советник Трампа пригрозил аннулировать визу журналиста из Германии

Специальный посланник президента США по особым поручениям и бывший посол США в Германии Ричард Гринелл призвал аннулировать визу немецкого журналиста Элмара Тевессена. Он возглавляет студию телеканала ZDF в Вашингтоне и регулярно критикует президента США Дональда Трампа и членов его администрации. Господин Гринелл в посте в соцсети X назвал его «радикальным левым» и «подстрекателем насилия», заявив, что «таким людям нет места в Америке».

Поводом к этому посту стало заявление господина Тевессена о том, что во взглядах заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера «есть что-то общее с идеологией Третьего рейха». Журналист сказал об этом после того, как господин Миллер потребовал ликвидировать и взять под контроль то, что он назвал «радикальными левыми организациями, которые разжигают насилие». Он сказал об этом в эфире Fox News в связи с тем, что, по его словам, многие люди «празднуют» убийство консервативного активиста Чарльза Кирка. По мнению господина Гринелла, «если вы говорите людям с неустойчивой психикой, что чьи-то идеи пришли из Третьего рейха, вы провоцируете убийство».

Мировые СМИ отмечают, что правые политические движения по всему миру после убийства Чарльза Кирка говорят об угрозе со стороны своих политических оппонентов.

Яна Рождественская