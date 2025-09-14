«Мировое правое движение почувствовало угрозу»

Бурная реакция на убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка со стороны правых политических движений не прошла незамеченной мимо крупных мировых СМИ. Обозреватели отмечают, что многие сторонники крайне правых идей в США и Европе провозгласили Кирка мучеником, а само консервативное движение ощутило в свой адрес растущую угрозу со стороны своих политических оппонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мемориал Чарли Кирка в штаб-квартире Turning Point USA в Финиксе, США Фото: Thomas Machowicz / Reuters Люди у мемориала Чарли Кирка в штаб-квартире Turning Point USA в Финиксе, США Фото: Thomas Machowicz / Reuters Люди с флагами у мемориала Чарли Кирка в штаб-квартире Turning Point USA в Финиксе, США Фото: Thomas Machowicz / Reuters Люди у мемориала Чарли Кирка в штаб-квартире Turning Point USA в Финиксе, США Фото: Adam Gray / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Мемориал Чарли Кирка в штаб-квартире Turning Point USA в Финиксе, США Фото: Thomas Machowicz / Reuters Люди у мемориала Чарли Кирка в штаб-квартире Turning Point USA в Финиксе, США Фото: Thomas Machowicz / Reuters Люди с флагами у мемориала Чарли Кирка в штаб-квартире Turning Point USA в Финиксе, США Фото: Thomas Machowicz / Reuters Люди у мемориала Чарли Кирка в штаб-квартире Turning Point USA в Финиксе, США Фото: Adam Gray / Reuters

Смерть Чарли Кирка объединила мировое правое движение, которое ощутило себя под угрозой

Для тех, кто не слишком хорошо знаком с консервативными интернет-кругами, Чарли Кирк до этой недели был едва ли известен за пределами США. Но его смерть всколыхнула правых деятелей за рубежом, от национальных лидеров до маргинальных инфлюенсеров, которые провозгласили его мучеником мирового движения. Видео убийства разошлось по всему миру, вызвав осуждение со стороны мировых лидеров всех политических взглядов. Однако для ряда правых активистов и политиков это стало доказательством экзистенциальной угрозы со стороны тех, кого они давно называют «глобалистскими» левыми, считая их своим общим врагом.

«Теперь это личное»: молодые консерваторы обещают продолжить дело Кирка

Чарли Кирк воодушевил новое поколение консерваторов. Его убийство в среду вызвало скорбь у тех, кого он привел в политику, и они поклялось продолжать его миссию. Практически каждый молодой сторонник консервативных сил в Вашингтоне связан с огромной молодежной организацией Кирка Turning Point USA, будь то через отделение в кампусе или через национальные и региональные съезды. Это создало поток молодых консерваторов, которые теперь стремятся закрепить его наследие на выборах в будущем и последующих годах.

Эти молодые люди стали ключевой фигурой в коалиции, избравшей президента Дональда Трампа на второй срок, и многие участники движения приписывают эту тенденцию Кирку. Он был источником разногласий: его любило поколение, которое смещается вправо; его критиковали за спорные и враждебные высказывания, которые критики считали языком ненависти. Но эта противоречивость помогла ему привлечь внимание всей страны и склонить молодых избирателей на сторону Трампа.

Крайне правые в Европе провозгласили Чарли Кирка «мучеником»

До четверга, 11 сентября, ни один представитель французской ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) ни разу не упоминал Чарли Кирка. 31-летний Кирк был иконой в кругах MAGA и одним из самых влиятельных христианских национал-популистов в США. Его убийство… мгновенно сделало его героем как для RN, так и для значительной части европейских крайне правых.

Июньское убийство депутата-демократа из Миннесоты не вызвало никакой реакции со стороны RN. Но смерть Кирка привела к целой волне возмущения. Представители RN воспользовались его насильственной смертью не только из-за его идеологических взглядов, но и как повод для нападок на левых, обвинив их в стремлении заставить замолчать оппонентов. При этом политические взгляды подозреваемого, Тайлера Робинсона, пока не известны.

Митинг крайне правых в Лондоне собрал рекордное количество людей и сопровождался жестокими столкновениями с полицией

Масштабы протеста значительно превзошли оценки полиции, что привело к напряженным, а порой и жестоким столкновениям между протестующими и полицией. К толпе обратился Илон Маск, подключившийся по видеосвязи, и рассказал о «быстро прогрессирующем упадке Британии», после чего призвал к роспуску парламента Великобритании.

Одна пожилая женщина в инвалидной коляске, приехавшая из Мерсисайда вместе со своим сыном, держала табличку с изображением Чарли Кирка и словами: «Боже, благослови. Не забудем никогда». Ее сын добавил: «Я чувствую, что наша страна наводнена идеологией, которая пытается подавить и угнетать нас, и я просто хочу вернуть нашу страну».

Подготовил Евгений Хвостик