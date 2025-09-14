Сенатор Пушков: Европе не удастся быстро отказаться от газа из России

Европейские страны не смогут прекратить закупки нефти и газа российского происхождения, поскольку по-прежнему зависят от них, заявил сенатор Алексей Пушков. Евросоюз, вероятно, не сможет отказаться от российских энергоносителей и к 2027 году, считает он.

«Общая доля России в потребляемом в Европе объеме трубопроводного газа — более 11 %. Во-вторых, на Россию приходится более 17 % всего потребляемого в Европе СПГ»,— написал господин Пушков в своем Telegram-канале.

Так сенатор прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа ввести санкции против России в том случае, если все страны НАТО прекратят закупать российскую нефть. The New York Times назвала это предложение невыполнимым условием Евросоюзу. The Washington Post написала, что таким образом господин Трамп откладывает принятие мер против президента России Владимира Путина.