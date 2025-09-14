Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Чемпион полулегко отделался

Наоя Иноуэ защитил статус одного из величайших боксеров, разгромив Муроджона Ахмадалиева

Вторым после Теренса Кроуфорда супергероем современного бокса, который в этот уикенд одержал очень важную победу, стал выдающийся японец Наоя Иноуэ. Он защитил звание абсолютного чемпиона мира в категории до 55,2 кг, выиграв у соперника, считавшегося одним из самых опасных среди когда-либо попадавшихся Иноуэ. Но и узбекский нокаутер Муроджон Ахамадалиев не сумел найти ключи к японскому боксеру, уступив по очкам с разгромным счетом.

Фото: Shuji Kajiyama / AP

Пока Америка смаковала успех своего любимца Теренса Кроуфорда, в субботу в Лас-Вегасе отнявшего у Сауля Альвареса четыре чемпионских пояса в суперсреднем (до 76,2 кг) весе, Япония готовилась во все глаза смотреть за прошедшим уже на следующий день, 14 сентября, поединком в Нагое, на самом деле по статусу почти не уступавшим матчу с участием Кроуфорда и Альвареса.

На кону звание абсолютного чемпиона мира, а состав — волшебный. В ранге чемпиона на ринг выходит Наоя Иноуэ, у которого кристально чистый, из 31 победы, послужной список, который, какую классификацию лучших среди лучших вне зависимости от категории ни возьми, в первой тройке (и кстати, чаще выше Теренса Кроуфорда), а в ранге претендента — особенный соперник.

Иноуэ побил в своей жизни целую пачку звезд. Но, по мнению специалистов, Муроджон Ахмадалиев был, возможно, самым опасным среди всех встававших на пути у бойца по прозвищу Монстр противников.

И они напоминали, что японец по крайней мере однажды уже отказался от поединка с ним, что показалось наблюдателям довольно подозрительным.

Ахмадалиев на претендента на титул стал походить еще в начале десятилетия. Но его слегка подкосило неожиданное, единственное до этого воскресенья в карьере, поражение от филиппинца Марлона Тапалеса в 2023 году. История была странной. Один судья разглядел выигрыш Ахмадалиева с колоссальным отрывом — 118:110, но вот двое других отдали его — с отрывом крохотным — Тапалесу.

Муроджон Ахмадалиев, впрочем, неудачу переварил, вернулся в авангард претендентской очереди.

Однако когда год назад Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала его матч с Наоей Иноуэ, японец вдруг попросил разрешить ему драться с соперником попроще, и ему пошли навстречу. Расценили в боксерском мире его поступок однозначно: как признак того, что великий чемпион побаивается нокаутера, который шанса пересечься с ним все же дождался.

Правда, те, кто рассчитывал на то, что Муроджон Ахмадалиев и в самом деле окажется крепчайшим орешком для Наои Иноуэ, должны были быть после окончания поединка расстроены до глубины души. Да нет, весь он превратился в новую демонстрацию исключительности таланта японца. Даже более убедительную, чем предыдущий бой: в мае ему, прежде чем нокаутировать Рамона Карденаса, пришлось самому побывать в нокдауне.

А тут — ровненький сюжет.

Наоя Иноуэ никуда, как обычно, не торопился, работал в своей знаменитой манере, опровергающей представления о том, что классный легковес обязан все время шустро двигаться, порхать, как воробушек.

Все движения предельно лаконичные, с виду даже простенькие, ничего лишнего. Но при этом ядовитые удары проходят и проходят. А у противника клеится лишь изредка.

Но вот приближается середина поединка, и темп возрастает. Как и уровень жесткости. А в концовке наступает время и для лихих танцев вокруг смертельно уставшего претендента — притом что чемпион-то свеж и бодр, как будто только что из утреннего душа.

В общем, и первый по-настоящему плотный удар, которым Ахмадалиев пробил защиту Иноуэ за пять секунд до финального гонга, разумеется, ни капельки интриги раскладу не добавил. Вопрос был в том, как именно оценят слишком очевидное превосходство японца судьи. Оценили щедро: 117:100 и дважды по 118:111. Но поклонникам Ахмадалиева придраться было не к чему. Оставалось утешать себя мыслью о том, что, проиграв, он все же записал в актив не такое уж скромное достижение: в этом десятилетии никому из соперников Иноуэ финальный гонг услышать не доводилось, всех он громил досрочно.

Алексей Доспехов

