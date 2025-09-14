ФК «Сочи» проиграл «Крыльям Советов»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках восьмого тура Российской Премьер-лиги на выезде встречался с самарскими «Крыльями Советов». Матч закончился со счетом 0:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Самарский коллектив один из самых неудобных для сочинцев. В истории очных игр между «Сочи» и «Крыльями Советов» лишь в одном матче одержали победу южане. Произошло это в текущем розыгрыше Кубка России по итогам серии пенальти.

В стартовом составе сочинцев дебютировали сразу два новичка: сербский центральный защитник Неманья Стоич и еще один игрок обороны россиянин Александр Солдатенков. В первом тайме соперникам так и не удалось открыть в этом противостоянии. Все ключевые события произошли в концовке встречи. На 75-й минуте забили «Крылья Советов», когда отличился Иван Олейников. За пять минут до конца основного времени нападающий самарцев Владимир Игнатенко поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:2.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 22-го сентября сыграет на своем поле с ЦСКА. После семи туров в РПЛ будущий соперник занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 15 набранных очков. Сочинцы располагаются на 16-м месте с одним набранным баллом.

Евгений Леонтьев