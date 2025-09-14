В Ростовской области лжеволонтера осудили к реальному сроку за кражу подушек

Сальский районный суд Ростовской области приговорил местного жителя Яна Коваленкко к одному году колонии общего режима за грабеж (п. «а», «в», ч.2 ст.161 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, 1 марта 2025 года Коваленкко вместе с другим неустановленным лицом в поселке Березовка Сальского района зашли в дом местной жительницы и представились ей волонтерами, оказывающими гуманитарную помощь силовым структурам в зоне СВО. Пришедшие попросили хозяйку дать им денег или подушки для военных. После отказа «волонтеры» сами забрали подушки из зальной комнаты и летней кухни. Сумма ущерба составила 6,3 тыс. руб. В суде Ян Коваленкко полностью признал вину.

Мария Иванова