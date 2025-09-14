Число погибших во время протестов в Непале увеличилось до 72

В результате беспорядков в Непале погибли 72 человека. Еще около 200 пострадали. Об этом сообщил главный секретарь правительства страны Экнараян Арьял. Его слова передает Online Khabar.

Среди жертв — 59 протестующих, 10 заключенных и три сотрудника службы безопасности. Из числа участников протеста пострадали 134. Еще 57 раненых — полицейские.

Акции в Непале начались 8 сентября. Поводом стала блокировка соцсетей в стране. На следующий день власти отменили запрет, но беспорядки не прекратились. Шарма Оли покинул пост премьер-министра. Временное правительство возглавила бывшая председатель Верховного суда Сушила Карки. Она будет занимать должность до проведения выборов.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «У Катманду горы проблем».