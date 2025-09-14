У Катманду горы проблем

Кризис в Непале, вызванный «революцией поколения Z», выходит из острой фазы. Вступившая в должность главы временного правительства бывшая верховная судья Сушила Карки формирует новый кабинет министров, состав которого будет объявлен в ближайшие дни. Следующим шагом к нормализации должны стать внеочередные парламентские выборы — они намечены на март. Пока в разгромленных правительственных зданиях разбирают завалы, власти стоят перед задачей выстраивания новой политики, чтобы избежать возобновления протестов и их перерастания в гражданскую войну.

Люди молятся в храме на площади Дурбар после протестов в Лалитпуре, Непал

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Ситуация в Непале, одна из главных мировых новостей прошлой недели в связи с массовыми протестами молодежи, кровопролитием и скоропостижной отставкой премьера Шармы Оли, постепенно стабилизируется. «Правительство отменило общенациональный комендантский час и запретительные постановления, введенные ранее на этой неделе»,— сообщило 13 сентября издание The Himalayan Times. Ограничительные меры, действовавшие недолго, были введены после беспорядков 9–10 сентября, в результате которых погибли 34 человека, более 1,3 тыс. человек получили ранения и был нанесен ущерб государственной и частной собственности в размере более $1,4 млрд.

Первые признаки нормализации появились после того, как 12 сентября в качестве временного премьер-министра была приведена к присяге бывшая верховная судья Сушила Карки.

Впервые в истории независимого непальского государства кабинет министров неожиданно для себя самой возглавила женщина, которая немедленно приступила к распределению портфелей в новом правительстве (его состав должен быть объявлен на предстоящей неделе). Поручив ей роль общенационального кризисного менеджера, президент Рам Чандра Паудел сделал вынужденный шаг навстречу непальской молодежи — движущей силе «революции поколения Z».

Назначение Сушилы Карки, не запятнанной коррупционными скандалами и связями со старой политической элитой, стало не единственным свидетельством того, что стратегическая инициатива по-прежнему принадлежит прекратившему уличные протесты поколению Z.

Несмотря на столкновения прошлой недели, сопровождавшиеся человеческими жертвами и нанесением огромного по меркам Непала материального ущерба, ни о каком преследовании активистов молодежных протестов не идет и речи.

На ушедшую с улиц молодежь вынуждены оглядываться и заигрывать с ней не только президент Паудел, но и другие политики, внезапно осознавшие всю силу «поколения Z».

Так, 13 сентября мэр Катманду Бален Шах почтил память погибших во время протестов молодых людей. «Дорогое поколение Z, ваш вклад и жертвы привели к переменам в стране. Отдаем дань уважения храбрым мученикам. Ваш вклад неоценим, и он всегда будет направлять будущие поколения по пути патриотизма и исполнения долга»,— написал столичный градоначальник в соцсети Х (кандидатура популярного в народе мэра Катманду также рассматривалась на должность временного премьер-министра страны).

Вопрос о том, войдут ли в новое правительство лидеры «поколения Z», остается открытым. По информации издания India Today, активисты молодежного движения пока не претендуют на министерские портфели, однако занимать позицию сторонних наблюдателей они также не намерены. Как сообщает издание, молодежное движение будет следить за работой будущего правительства Сушилы Карки. Эту функцию в качестве неформального надзорного органа должен осуществлять уже сформированный консультативный комитет движения, который также будет предлагать инициативы по государственному управлению и политическому реформированию.

Следующим решающим шагом на пути перехода к новой реальности должны стать внеочередные парламентские выборы, намеченные на 4 марта будущего года, после того как президент Паудел на прошлой неделе распустил Палату представителей.

Предстоящие выборы должны привести к переформатированию прежней политики, в которой до революции безраздельно доминировали партия «Непальский конгресс» и две коммунистические партии: «Объединенная марксистско-ленинская» и «Маоистский центр».

Взаимоотношения между ними и стали причиной перманентного кризиса на фоне повальной коррупции, монополии на власть при леворадикальном популизме, отсутствии стратегии развития, бедности и не работающих социальных лифтов.

Взятые в своей совокупности, эти причины и вызвали протесты поколения Z, триггером которых на прошлой неделе стала попытка властей запретить соцсети.

Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, наступят ли видимые перемены после формирования нового правительства и проведения внеочередных выборов, или «глубинное государство» бывшего гималайского королевства постепенно сумеет оправиться от шока, найти способы размыть молодежное движение и сохранить прежнюю систему с минимальными для себя потерями.

«После Шри-Ланки и Бангладеш еще одно правительство в Южной Азии стремительно пало после массовых уличных протестов. Общей тенденцией для этих стран, попавших на радары мировых СМИ, стало изгнание высшего руководства и принудительное начало процесса перемен под давлением радикально настроенной части общества, не желающей жить по прежним правилам. Новой точкой на карте "революции снизу" последних лет в этом регионе стал Непал, где заговорили о еще неизвестном неделю назад поколении Z»,— пояснил “Ъ” независимый индийский эксперт Шастри Рамачандран.

«То, что спусковым крючком протестов стали неудачные попытки властей заблокировать соцсети, имеет свое объяснение. В сегодняшнем Непале социальные сети служат не только развлечению. Для большинства жителей страны интернет остается ключевым источником новостей, средств к существованию и денежных переводов, что сделало его инструментом выживания в повседневной жизни. Теперь на руинах парламента и правительственных зданий непальцам предстоит решать гораздо более сложную задачу: перед лицом стоящих перед Непалом многочисленных проблем начинать строить новую политику и новую страну»,— добавляет индийский эксперт.

Сергей Строкань