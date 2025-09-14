Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
У Катманду горы проблем

Непал ищет выход из кризиса

Кризис в Непале, вызванный «революцией поколения Z», выходит из острой фазы. Вступившая в должность главы временного правительства бывшая верховная судья Сушила Карки формирует новый кабинет министров, состав которого будет объявлен в ближайшие дни. Следующим шагом к нормализации должны стать внеочередные парламентские выборы — они намечены на март. Пока в разгромленных правительственных зданиях разбирают завалы, власти стоят перед задачей выстраивания новой политики, чтобы избежать возобновления протестов и их перерастания в гражданскую войну.

Люди молятся в храме на площади Дурбар после протестов в Лалитпуре, Непал

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Ситуация в Непале, одна из главных мировых новостей прошлой недели в связи с массовыми протестами молодежи, кровопролитием и скоропостижной отставкой премьера Шармы Оли, постепенно стабилизируется. «Правительство отменило общенациональный комендантский час и запретительные постановления, введенные ранее на этой неделе»,— сообщило 13 сентября издание The Himalayan Times. Ограничительные меры, действовавшие недолго, были введены после беспорядков 9–10 сентября, в результате которых погибли 34 человека, более 1,3 тыс. человек получили ранения и был нанесен ущерб государственной и частной собственности в размере более $1,4 млрд.

Первые признаки нормализации появились после того, как 12 сентября в качестве временного премьер-министра была приведена к присяге бывшая верховная судья Сушила Карки.

Впервые в истории независимого непальского государства кабинет министров неожиданно для себя самой возглавила женщина, которая немедленно приступила к распределению портфелей в новом правительстве (его состав должен быть объявлен на предстоящей неделе). Поручив ей роль общенационального кризисного менеджера, президент Рам Чандра Паудел сделал вынужденный шаг навстречу непальской молодежи — движущей силе «революции поколения Z».

Назначение Сушилы Карки, не запятнанной коррупционными скандалами и связями со старой политической элитой, стало не единственным свидетельством того, что стратегическая инициатива по-прежнему принадлежит прекратившему уличные протесты поколению Z.

Несмотря на столкновения прошлой недели, сопровождавшиеся человеческими жертвами и нанесением огромного по меркам Непала материального ущерба, ни о каком преследовании активистов молодежных протестов не идет и речи.

На ушедшую с улиц молодежь вынуждены оглядываться и заигрывать с ней не только президент Паудел, но и другие политики, внезапно осознавшие всю силу «поколения Z».

Так, 13 сентября мэр Катманду Бален Шах почтил память погибших во время протестов молодых людей. «Дорогое поколение Z, ваш вклад и жертвы привели к переменам в стране. Отдаем дань уважения храбрым мученикам. Ваш вклад неоценим, и он всегда будет направлять будущие поколения по пути патриотизма и исполнения долга»,— написал столичный градоначальник в соцсети Х (кандидатура популярного в народе мэра Катманду также рассматривалась на должность временного премьер-министра страны).

Вопрос о том, войдут ли в новое правительство лидеры «поколения Z», остается открытым. По информации издания India Today, активисты молодежного движения пока не претендуют на министерские портфели, однако занимать позицию сторонних наблюдателей они также не намерены. Как сообщает издание, молодежное движение будет следить за работой будущего правительства Сушилы Карки. Эту функцию в качестве неформального надзорного органа должен осуществлять уже сформированный консультативный комитет движения, который также будет предлагать инициативы по государственному управлению и политическому реформированию.

Следующим решающим шагом на пути перехода к новой реальности должны стать внеочередные парламентские выборы, намеченные на 4 марта будущего года, после того как президент Паудел на прошлой неделе распустил Палату представителей.

Предстоящие выборы должны привести к переформатированию прежней политики, в которой до революции безраздельно доминировали партия «Непальский конгресс» и две коммунистические партии: «Объединенная марксистско-ленинская» и «Маоистский центр».

Взаимоотношения между ними и стали причиной перманентного кризиса на фоне повальной коррупции, монополии на власть при леворадикальном популизме, отсутствии стратегии развития, бедности и не работающих социальных лифтов.

Взятые в своей совокупности, эти причины и вызвали протесты поколения Z, триггером которых на прошлой неделе стала попытка властей запретить соцсети.

Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, наступят ли видимые перемены после формирования нового правительства и проведения внеочередных выборов, или «глубинное государство» бывшего гималайского королевства постепенно сумеет оправиться от шока, найти способы размыть молодежное движение и сохранить прежнюю систему с минимальными для себя потерями.

Мировые СМИ о непальской «революции зумеров»

«После Шри-Ланки и Бангладеш еще одно правительство в Южной Азии стремительно пало после массовых уличных протестов. Общей тенденцией для этих стран, попавших на радары мировых СМИ, стало изгнание высшего руководства и принудительное начало процесса перемен под давлением радикально настроенной части общества, не желающей жить по прежним правилам. Новой точкой на карте "революции снизу" последних лет в этом регионе стал Непал, где заговорили о еще неизвестном неделю назад поколении Z»,— пояснил “Ъ” независимый индийский эксперт Шастри Рамачандран.

«То, что спусковым крючком протестов стали неудачные попытки властей заблокировать соцсети, имеет свое объяснение. В сегодняшнем Непале социальные сети служат не только развлечению. Для большинства жителей страны интернет остается ключевым источником новостей, средств к существованию и денежных переводов, что сделало его инструментом выживания в повседневной жизни. Теперь на руинах парламента и правительственных зданий непальцам предстоит решать гораздо более сложную задачу: перед лицом стоящих перед Непалом многочисленных проблем начинать строить новую политику и новую страну»,— добавляет индийский эксперт.

Сергей Строкань

Массовые протесты в Непале против запрета соцсетей

Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Последствия пожара в отеле Хилтон

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Участник протестов у здания Верховного суда

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Участники протестов у здания Верховного суда

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Протестующие перед бронированной машиной

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Демонстранты выкрикивали лозунги

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

  Газета «Коммерсантъ» №168/П от 15.09.2025, стр. 6

