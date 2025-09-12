В Непале назначили главу временного правительства

Бывшая председатель Верховного суда Сушила Карки принесла присягу в качестве премьер-министра временного правительства Непала, сообщает Khabarhub. Кандидатуру на этот пост поддержали протестующие, представители движения Gen-Z, которые также выступили за роспуск предыдущего правительства.

Фото: Sujan Gurung / AP

За бывшую судью граждане Непала проголосовали в мессенджере Discord, передает CNN. В администрации президента Непала сообщили, что временное правительство было сформировано «на основе чаяний молодого поколения и консультаций с заинтересованными сторонами».

Таким образом 73-летняя госпожа Карки стала первой женщиной в истории Непала, которая возглавила правительство страны. Зарубежные СМИ отмечают, что бывшая судья известна своей непримиримой позицией по отношению к коррупции. Главой Верховного суда она пробыла с 2016-го по 2017-й год. Ее отстранили от должности после импичмента, который инициировал парламент.

В Катманду и других городах Непала начались беспорядки после того, как местное правительство решило запретить несколько социальных сетей. Массовые протесты привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли.