Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Непале назначили главу временного правительства

Бывшая председатель Верховного суда Сушила Карки принесла присягу в качестве премьер-министра временного правительства Непала, сообщает Khabarhub. Кандидатуру на этот пост поддержали протестующие, представители движения Gen-Z, которые также выступили за роспуск предыдущего правительства.

Фото: Sujan Gurung / AP

Фото: Sujan Gurung / AP

За бывшую судью граждане Непала проголосовали в мессенджере Discord, передает CNN. В администрации президента Непала сообщили, что временное правительство было сформировано «на основе чаяний молодого поколения и консультаций с заинтересованными сторонами».

Таким образом 73-летняя госпожа Карки стала первой женщиной в истории Непала, которая возглавила правительство страны. Зарубежные СМИ отмечают, что бывшая судья известна своей непримиримой позицией по отношению к коррупции. Главой Верховного суда она пробыла с 2016-го по 2017-й год. Ее отстранили от должности после импичмента, который инициировал парламент.

В Катманду и других городах Непала начались беспорядки после того, как местное правительство решило запретить несколько социальных сетей. Массовые протесты привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли.

Фотогалерея

Массовые протесты в Непале против запрета соцсетей

Предыдущая фотография
Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Фото: Zuma / TASS

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Фото: Zuma / TASS

Последствия пожара в отеле Хилтон

Последствия пожара в отеле Хилтон

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Фото: Prabin Ranabhat / AP

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участник протестов у здания Верховного суда

Участник протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Фото: Prakash Timalsina / AP

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участники протестов у здания Верховного суда

Участники протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Фото: Adnan Abidi / Reuters

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Следующая фотография
1 / 43

Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Фото: Zuma / TASS

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Фото: Zuma / TASS

Последствия пожара в отеле Хилтон

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Фото: Prabin Ranabhat / AP

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участник протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Фото: Prakash Timalsina / AP

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участники протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Фото: Adnan Abidi / Reuters

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все