Из-за ЧП на железной дороге в Орловской области задержаны поезда в Сочи

После подрыва взрывных устройств на железной дороге в Орловской области, в результате которого погибли трое сотрудников Росгвардии, движение пассажирских поездов в регионе 14 сентября осуществляется с задержками. По данным ФПК, в пути следования с отставанием находятся 17 составов, в том числе идущие на юг и в Краснодарский край.

Среди них поезда №84 Адлер—Москва, №359 Калининград—Адлер, №109 Москва—Анапа, №535 Смоленск—Анапа и №83 Москва—Адлер. Информацию о расписании можно получить через приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт компании и по телефону горячей линии.

В Федеральной пассажирской компании отметили, что пассажирам при задержке свыше четырех часов предоставят питание.

Вячеслав Рыжков