За первые пять часов выборов в Татарстане явка избирателей достигла 34,5%

По состоянию на 12:00 явка на выборах в Единый день голосования 2025 года в Татарстане составила 34,5% от общего числа избирателей в республике. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Нарушений на данный момент зафиксировано не было.

К 10:00 явка на выборах в Татарстане составляла 16,3%. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин уже проголосовали на выборах раиса республики.

В Татарстане, в отличие от большинства регионов России, проходят однодневные выборы, охватывающие три кампании. Избиратели выбирают главу республики, депутатов местного самоуправления и участвуют в дополнительных выборах депутата Государственного Совета по Мелекесскому одномандатному округу.

Влас Северин