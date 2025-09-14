Рустам Минниханов и Ильсур Метшин проголосовали на выборах главы Татарстана

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин проголосовали на выборах раиса Татарстана и муниципальных депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов проголосовал на выборах раиса Татарстана и муниципальных депутатов

Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова проголосовали в первом здании КНИТУ-КАИ имени Туполева, на избирательном участке № 42, сообщает пресс-служба раиса.

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил избирательный участок № 340 в Казанском государственном институте культуры, сообщает пресс-служба мэрии. Как отметил сам Ильсур Метшин, в Казани работают 464 избирательных участка, в которых наблюдается хорошая активность.

Выборы в Татарстане проходят в течение одного дня и включают три кампании: выборы главы республики, депутатов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Госсовета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу в Набережных Челнах. По состоянию на 10:00 явка составила 16,3%.

Влас Северин