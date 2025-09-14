В Татарстане за первые 3 часа выборов явка составила 16,3%

В Татарстане к 10:00 явка на выборах составила 16,3% от общего числа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

В Татарстане за несколько часов голосования явка составила 16,3%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В пресс-службе отметили, что жалоб на нарушения избирательного законодательства, способных повлиять на ход голосования, не поступало.

В отличие от многих регионов, выборы главы республики, депутатов местных советов и довыборы в Государственный совет в Мелекесском округе проходят в один день. Всего для голосования открыто более 2,7 тыс. участков по всей республике. Избиратели могут проголосовать с 07:00 до 20:00.

