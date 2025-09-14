Явка в Севастополе превысила результаты прошлой губернаторской кампании

В Севастополе на выборах губернатора и депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных советов во второй день основного голосования пришло более 183 тыс. избирателей. Об этом «Ъ» сообщили в Севгоризбиркоме.

«По состоянию на 20 часов 13 сентября 2025 года проголосовало 183 тыс. 875 избирателей (55,36%)», - уточнили члены городской комиссии. Эти данные, по словам специалистов, приведены с учетом досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ. За 9 дней досрочного голосования в городе-герое проголосовало более 127 тыс. человек. Всего в Севастополе 342 тыс. 786 избирателей.

Напомним, по итогам прошлой кампании в 2020 году представитель «Единой России» Михаил Развожаев одержал победу, набрав 85,72% голосов при явке 48,28% (более 158 тыс. человек).

Кроме него в этот раз на пост губернатора в городе-герое претендуют управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина («Новые люди»).

Александр Дремлюгин, Симферополь