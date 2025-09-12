Губернатор Севастополя пожаловался на информационные атаки со стороны Украины

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал поток оскорблений в свой адрес, полученных в соцсетях во время прямого эфира на местном телевидении, информационной атакой со стороны Украины. Об этом руководитель города-героя заявил во время общения с журналистами.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Развожаева, 11 сентября, во время его общения с избирателями в прямом эфире телеканала СТВ, в его адрес, а также в адрес членов его семьи стало поступать множество оскорблений и угроз.

«На Украине к нашим выборам относятся с огромным вниманием. К сожалению, с вниманием неадекватным. Выборы губернатора Севастополя для них как кость в горле. С сотен украинских аккаунтов была организована информационная атака»,— заявил журналистам Михаил Развожаев. Однако, по его словам, эта ситуация не помешает процессу свободного волеизъявления севастопольцев.

Сегодня в Севастополе стартовало основное голосование на выборах губернатора Севастополя, а также депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. Досрочное голосование проходило с 3 по 11 сентября. На пост главы исполнительной власти в городе претендуют пять человек. Кроме действующего руководителя Михаила Развожаева («Единая Россия») зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина («Новые люди»).

Александр Дремлюгин, Симферополь