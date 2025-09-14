Лондон повело вправо

Больше 110 тыс. человек вышли на марш в Лондоне. Крайне правые силы организовали шествие под названием «Объединим королевство» против миграции и «исламизации» страны. Демонстранты прошли мимо главных правительственных учреждений. Были стычки с полицией: власти сообщили, что в силовиков бросали стеклянные бутылки, металлические прутья и банки из-под пива. В итоге правоохранители применили силу.

По данным Reuters, к утру воскресенья около 25 человек были арестованы, когда участники марша пытались прорвать оцепление, чтобы добраться до правительственных зданий и встретиться с контрпротестной акцией левых сил. Та собрала около 5 тыс. человек. На кадрах в соцсетях видно, как собравшиеся с флагами Великобритании, Англии, США и Израиля скандируют лозунги в том числе против премьера королевства Кира Стармера. На некоторых протестующих — кепки со слоганом Дональда Трампа Make America Great Again. Один мужчина нес большой деревянный крест с надписью «Покойся с миром, Чарли Кирк» в память об убитом в США несколько дней назад правом активисте. Организаторы утверждают, что за трансляцией шествия в соцсетях следили несколько миллионов зрителей со всего мира.

Внутри Великобритании лозунги демонстрантов, скорее, остаются маргинальными, рассказал местный журналист, автор проекта о Лондоне «Кооператив Темза» Павел Борисов: «Это, наверное, крупнейшее за 10-15 лет подобное мероприятие. Организатор — Томми Робинсон, это такой ультраправый активист, причем настолько, что местные ультраправые партии держатся от него в стороне. Поводом для марша стал очередной виток недовольства некоторых жителей Великобритании использованием отелей в качестве убежищ для беженцев, конкретно в Эппинг-Форест на окраине Лондона. Страна испытывает достаточно большой наплыв беженцев. Вместе с тем на них приходится около 10% от общей иммиграции, но это тема используется правыми партиями для получения политических очков.

В общей сложности на акцию собрались более 100 тыс. человек, по данным полиции. Часть из них попыталась прорваться к альтернативной акции, которую устраивали антифашисты, правоохранители попыталась помешать столкновению, в итоге начались стычки с полицией. Если посмотреть на данные опросов и в принципе на общие настроения, то и Дональд Трамп, и его риторика в отношении Великобритании, и его постоянные попытки каким-то образом разогревать тему этнических конфликтов в стране массовой поддержки не получают, в том числе у политических партий, даже у крайне правой Reform».

Митинг против нелегальной миграции в Лондоне поддержал также миллиардер Илон Маск: он выступил по видеосвязи, заявив о необходимости «роспуска парламента» и «смены правительства». «У нас нет еще четырех лет, и когда бы ни состоялись следующие выборы, это слишком долго. Нужно что-то делать»,—цитирует его слова издание The Guardian. Впрочем, организаторы акции — правый активист Томми Робинсон и его сторонники — вряд ли станут угрозой для Кира Стармера и его кабинета министров, считает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули: «Вопросы к нему, безусловно, копятся. И хотя действительно его положение, может быть, выглядит чуть более устойчивым, чем, скажем, в случае Эмманюэля Макрона во Франции, действительно проблема с диаспорой и шире — с социокультурной динамикой в Великобритании и с тем, как на эту динамику реагирует местное население, усугубляется, это правда. В условиях, когда в целом социально-экономическая динамика в Западной Европе не слишком благоприятна, конечно же, это усиливаться будет еще больше. И традиционные политические силы все в меньшей степени способны удовлетворить электорат, в том числе и Стармер.

Вместе с тем думаю, что эта конкретная акция, если не выйдет из-под контроля и останется в легитимном поле, ни к каким особенным последствиям не приведет. Это существенная часть британского общества, и усиливающаяся его часть, наиболее активная, но тем не менее это меньшинство.

Это симптом, но не триггер для смены власти. Если говорить про организацию Томми Робинсона English Defence League, то она, скорее, представлена на улицах, нежели в системной политике.

И поэтому для того, чтобы повлиять реально на внутриполитическую ситуацию в стране, чтобы прийти, условно, к власти, попасть в парламент, ей нужно все-таки в большей степени заняться системной политикой. Но через своих системных союзников и проекты, которые периодически генерирует Найджел Фарадж, тоже британский националистический политик, они могут представлять некое массовое крыло популистской английской партии. И вот как массовое крыло, занимающееся уличной активностью, они могут обеспечить политический фон для деятельности партийной».

В последние месяцы в Великобритании все чаще звучат претензии в адрес премьер-министра Кира Стармера. По данным опроса компании YouGov, 69% британцев негативно относятся к деятельности главы кабинета министров. Одной из предпосылок к ухудшению положения Стармера стала отставка его соратницы, вице-премьера Анджелы Райнер из-за налогового скандала. Она не оплатила дополнительный сбор при покупке дома. Еще одна репутационная проблема — увольнение британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона после сообщений о его длительных отношениях с финансистом Джеффри Эпштейном. На этом фоне в резиденции премьера на Даунинг-стрит началась «операция по спасению Кира», пишет Bloomberg.

Александра Абанькова, Анжела Гаплевская