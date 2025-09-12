Подозреваемого взяли «на прицел»

Подозреваемого в убийстве Чарли Кирка задержали сотрудники ФБР. Об этом сообщил губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс. По его словам, задержанного зовут Тайлер Робинсон. Помощь в поимке подозреваемого оказал друг семьи, который связался с офисом шерифа округа Вашингтон и передал необходимые сведения полиции, уточнил Кокс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

По словам губернатора Спенсера Кокса, Робинсон намекнул на совершение преступления своим родственникам в частной беседе: «Следователи опросили членов семьи Тайлера Робинсона. Они заявили, что он стал очень политизированным в последние годы. Семья также обратила внимание полиции на один недавний инцидент. Робинсон приехал к ужину прямо перед 10 сентября, и во время беседы за столом заявил, что Кирк едет в Университет штата Юта. Робинсон также отметил, что не любит Кирка и его взгляды. Кроме того, члены семьи Робинсона утверждают, что в этот момент он был полон ненависти к окружающим».

Ранее о поимке возможного убийцы Кирка в эфире Fox News говорил президент Дональд Трамп. При этом он отказался подтвердить, что задержан именно преступник, чтобы не получить судебные иски за ложные сведения. О том, что пойман Тайлер Робинсон, президент умолчал. По словам главы Белого дома, для поимки предполагаемого стрелка была проделана большая работа, в том числе силами ФБР. Бюро, в свою очередь, предлагало награду в размере $100 тыс. за информацию, которая поможет установить личности причастных к убийству Кирка. Теперь, когда возможный убийца пойман так быстро, уровень доверия к Трампу может вырасти, заметила собственный корреспондент «Ъ» в Вашингтоне Екатерина Мур:

«Известно, что с высокой степенью вероятности подозреваемый уже находится под стражей, его имя и фамилия уже идентифицированы. Есть также информация о том, что в правоохранительные органы сообщил его близкий человек. Но это, по сути, действительно обычная формальность. Юридический процесс уже начался, и губернатор, и прокуроры Юты уже говорят о намерении добиваться смертной казни для задержанного. В этом штате такая возможность сохраняется. Стоит также отметить, что меняется политический фон: заявление Дональда Трампа, последующее подтверждение ареста являются ключевым событием в этом дискурсе. Это позволит сторонникам президента еще больше укрепить нарратив о быстром эффективном правосудии, подтвердить решимость американского правительства в борьбе с политическим насилием, и не только с ним».

Чарли Кирк считается одним из тех, кто помог Республиканской партии и самому Трампу заручиться поддержкой большого количества молодых избирателей, писали СМИ. Глава Белого дома уже объявил, что посмертно наградит соратника президентской медалью Свободы. Как смерть известного консерватора повлияет на политические процессы в США? Американский политолог Георгий Бардмессер считает, что общество ждет масштабная перестройка: «Чарли Кирк был, назовем его современным словом, инфлюенсером. Он был довольно молодым парнем, человеком, который умеет участвовать в дебатах и аргументировать свою позицию. Именно этим он и занимался. То есть он был очень известной личностью, особенно для поколения людей от 18 до 35 лет и особенно в колеблющихся штатах: Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Аризоне, Джорджии. Кирк много времени до президентских выборов 2024 года провел там и смог своей харизмой, логикой и аргументами, наверное, сотни тысяч молодых людей перевести на сторону республиканцев. Причем он делал это спокойно и с уважением к своим оппонентам. Конечно, потеря такого человека для республиканского, MAGA-движения — это большой удар, с одной стороны, но, с другой, идею не похоронишь, убивая носителя. Многие республиканцы и не только они этим только дополнительно мотивированы».

Источники The Wall Street Journal сообщали, что в винтовке, из которой могли застрелить Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами движения «Антифа». Активист был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. В больницу Чарли Кирка доставили в критическом состоянии, позже о его смерти сообщил Дональд Трамп.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак