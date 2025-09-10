Париж охватил протестный дух

Обстановка во Франции накаляется — задержаны больше 300 человек, ранено четверо полицейских. В стране проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все!» Они направлены против политики жесткой экономии правительства. На фоне политического кризиса участники акций призывают и к отставке Эмманюэля Макрона. На улицах десятков городов демонстранты жгут костры и строят баррикады. А также блокируют дороги, вокзалы и школы. По данным Министерства национального образования Франции, нарушена работа около 100 учебных заведений, 27 из них полностью заблокированы. Беспокойнее всего в Париже. Ранее в среду, 10 сентября, на площади у Северного вокзала собрались тысячи протестующих. При попытке проникнуть на станцию полиция разогнала толпу слезоточивым газом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Протесты начались с самого утра. К вечеру ситуация значительно ухудшилась, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «В центре города серьезно ощущаются и протестные акции, и действия типа саботажа. Например, в районе Шатле демонстранты фактически остановили все движение. Кроме того, большой торговый центр, который там находится, полностью остановил работу. Полицейские приняли такие меры в связи с тем, что в социальных сетях появились массовые призывы к грабежу. В окрестностях этого района начинают возводиться небольшие баррикады, и полицейским приходится периодически пускать в ход слезоточивый газ и дубинки, чтобы предотвратить мощное движение толпы или, например, захват каких-то зданий.

На дальнемагистральных путях в целом наблюдаются серьезные сложности. В Париже пока что метро ходит с очень легкими перебоями, не считая некоторых станций в центре, которые закрыты в целях безопасности. Протестующие ставят своей целью, в том числе, захват основных транспортных узлов. И в этом смысле Северный вокзал в Париже, вокзал Сен-Шарль в Марселе стали точками притяжения, которые полиция очень тщательно охраняет. При этом у нынешнего протестного движения нет определенного лидера. Понятно, что большинство из организующих сил — это разные политические движения левого толка, профсоюзы. Но в целом движение набирало силу в социальных сетях, где образовывались небольшие группы, которые призывали к этим демонстрациям».

По данным МВД, в протестах участвуют тысячи демонстрантов. Жандармерия ожидает, что общая численность может достичь 100 тыс. В Париже к демонстрантам присоединился лидер левой популистской партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Участвуют в акциях и железнодорожники, отмечают СМИ. Одной из причин волнений стал проект бюджета на 2026 год. Прежний премьер-министр Франсуа Байру выступал за его сокращение. В частности, правительство предложило не индексировать пенсии и соцвыплаты, сделать рабочими днями два национальных праздника и сократить бюджет большинства министерств.

Общий объем сокращений должен составить почти €44 млрд, из которых €5 млрд касаются здравоохранения. При этом расходы на оборону правительство планирует увеличить. Учитывая уровень раздражения общества, протесты, вероятно, не ограничатся одним днем, допускает житель Парижа, гид Дмитрий Мисуркин: «Манифестации были запланированы на 10 сентября. Общее недовольство в обществе существует уже давно и нарастает. Та политика, которую проводит нынешний лидер государства и действующее при нем правительство, одна и та же: безумная трата денег на экологический переход, помощь третьим странам и так далее.

А французы, которые работают, находятся в, скажем так, сиротской позиции. Все дорожает, зарплаты не растут, и уровень жизни падает. Это является основой для протестного движения.

Сегодня с утра многие были напуганы, и те, кому не нужно было ехать в Париж, в столичный регион, воздержались от перемещений, боясь пробок и так далее, поэтому движение с утра было на редкость комфортное. Париж — важный туристический центр, сотни миллионов людей ежегодно посещают Францию. Большие музеи открылись позже. Транспорт с некоторыми перебоями, но работает. Но ведущие профсоюзы транспортников и не только уже сделали заявление, что забастовка пройдет 18 сентября. То есть протестное движение может продолжиться. Обычно во время любой манифестации существуют те, кто, пользуясь тем, что собирается большое количество людей, разбивают двери, окна магазинов, грабят их. Полиция арестовала уже 30 человек и ведет себя довольно жестко».

Уходящий в отставку министр внутренних дел Бруно Ретайо призвал французов к спокойствию, а власти — принять жесткие меры по защите инфраструктуры. Новый премьер-министр Себастьен Лекорню, в свою очередь, потребовал отключить интернет. Его цитирует France24. Ранее Лекорню заявил, что немедленно начнет переговоры с политическими партиями и профсоюзами. Радикально-левая партия «Непокоренная Франция» на это объявила, что как можно скорее вынесет вотум недоверия Лекорню.

Насколько серьезно обострение и может ли оно повлиять на согласование парламентом нового правительства? “Ъ FM” обсудил это с директором Центра европейской информации Николаем Топорниным: «Конечно, эти протесты оказывают немалое давление. В конечном счете Лекорню должен предложить какие-то решения, которые устроят в первую очередь профсоюзы. Мы понимаем, что люди не сами выходят на улицы, нужно будет постараться прийти к какому-то компромиссу, чтобы они, во всяком случае, не нападали с такой остротой и позволили Лекорню сформировать жизнеспособное правительство. И самое главное — его новую экономическую программу. Если она будет продолжать линию Байру, то есть линию очень жесткой экономии, которая никому не понравилась, то, на мой взгляд, это никаких шансов на успех не имеет. Лекорню должен предложить что-то другое. Вопрос: что?

Я думаю, что правительство сдаст позиции и не будет так жестко стоять на тех принципах, которые изложил Франсуа Байру.

Конечно, генеральную линию, которую озвучивает президент Франции, премьер-министр будет пытаться воплотить в жизнь. Но есть еще возможный сюжет: Макрон, назначив Себастьяна Лекорню исполняющим обязанности, также соберет новый состав правительства министров, возможно, частично сохранив прежних членов кабинета Байру. В этой ипостаси они могут легко работать до Нового года, если не получится получить поддержку от большинства в парламенте. Потом, конечно, если вдруг опять какие-то действия правительства Лекорню будут восприниматься в штыки, поставят вопрос уже о более серьезных мерах, например, распустить парламент, назначить новые выборы. Так что ситуация крайне непростая, и очевидного выхода из нее пока не просматривается».

Протесты во Франции поддержал Павел Дуров. Он заявил, что гордится тем, что митингующие координируют свои действия через Telegram.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева