Погибших в результате ЧП в Орловской области росгвардейцев посмертно наградят

Трех сотрудников орловского управления Росгвардии, погибших в результате взрыва на железной дороге в Орловской области, посмертно представят к государственным наградам. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Решение о посмертном награждении трех росгвардейцев принял директор Росгвардии Виктор Золотов, написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он также добавил, что после ЧП в соседнем регионе сотрудники Минтранса Курской области перевезли более тысячи человек. «Сразу после остановки движения поездов мы направили на место 18 автобусов, они доставили пассажиров до станции Глазуновка»,— сообщил господин Хинштейн.

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сотрудник Росгвардии погиб в больнице в результате детонации взрывного устройства на железнодорожных путях 13 сентября. О гибели двух других росгвардейцев стало известно вчера.