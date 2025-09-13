Погибшие при взрыве в Орловской области были сотрудниками Росгвардии

В результате детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области погибли два сотрудника Росгвардии. Среди пассажиров жертв нет. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Еще один сотрудник Росгвардии находится в тяжелом состоянии. Из Курска на место происшествия выехали пять бригад медицины катастроф. Также в Орловскую область прибыли сотрудники управления Росгвардии по Курской области. 18 автобусов доставят домой пассажиров поездов, которые направлялись в Курск.

Взрыв произошел 13 сентября во время проверки железнодорожных путей. Оперативные службы ищут причастных к минированию путей. 10 поездов задерживаются из-за проведения оперативных мероприятий на железной дороге.