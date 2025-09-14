Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новочеркасске полиция начала проверку избиения на избирательном участке

Полицейские проводят проверку по факту причинения телесных повреждений представителям избирательного объединения в Новочеркасске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, на избирательном участке №1373 в Новочеркасске избили представителей избирательного объединения. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. О задержании подозреваемых в сообщении не сказано.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 13 сентября, напали на двоих наблюдателей от кандидатов КПРФ.

Кристина Федичкина

