В Орловской области погибли двое человек при подрыве на железной дороге

В Орловской области во время проверки железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них погибли два человека, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

На перегоне Малоархангельск — Глазуновка задерживаются несколько поездов. «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам»,— написал глава региона в Telegram-канале. Рассматривается вопрос доставки пассажиров до мест проживания автобусами.

Ситуация находится под контролем, заявил господин Клычков. Проводятся оперативные мероприятия, в том числе по розыску причастных к преступлению лиц.