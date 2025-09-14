Явка на выборах губернатора и депутатов Горсобрания в Сочи составила 46%

В Сочи к третьему дню голосования на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов Городского собрания явка составила 46%. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказала председатель ТИК Приморская Валентина Ткачева, голосование на участках и на дому проходит в штатном режиме. Воскресенье — последний день выборов, подсчет бюллетеней начнется сразу после закрытия участков.

В охране документации и порядка на 243 избирательных участках задействованы сотрудники полиции. За ходом голосования следят более 1,8 тыс. наблюдателей, включая представителей Общественной палаты края.

Вячеслав Рыжков