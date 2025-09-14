За утро над Россией сбили пять беспилотников

Средства ПВО с 8:00 по 8:30 мск сбили над территорией России пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Три БПЛА были сбиты над Курской областью, по одному — над Рязанской и Нижегородской областями, сообщили в ведомстве.

В ночь на 14 сентября силы ПВО уничтожили 80 беспилотников над территорией России. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ из-за падения обломков БПЛА. Санкт-петербургский и калужский аэропорты приостанавливали работу.