Аэропорт Пулково возобновил работу

Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения действовали в течение 2,5 часов.

В сообщении ведомства написано, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов. Ранее работу также приостанавливал аэропорт Калуги.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в Киришском районе региона сбиты четыре беспилотника. В результате падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтезавода Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ), возгорание ликвидировали. Господин Дрозденко также предупреждал о возможном замедлении скорости мобильного интернета в области.