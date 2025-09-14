Общепит оголодал

На Кубани профессия повара вошла в число самых востребованных среди рабочих специальностей — в регионе открыто более 9 тыс. соответствующих вакансий. Участники рынка говорят, что основными трудностями являются подбор специалистов с опытом работы и высокая конкуренция между заведениями за кадры.

В Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года профессия повара вошла в число самых востребованных рабочих специальностей региона. По информации hh.ru, повар, пекарь и кондитер занимают четвертое место в топ-5 профессий Кубани по числу вакансий за период с января по середину августа. Всего опубликовано около 9,3 тыс. поварских вакансий с медианной зарплатой 73,8 тыс. руб.

«Повара, пекари и кондитеры уже который год находятся в списке самых дефицитных в России и в крае. По итогам августа этого года — 1,4 активных резюме на вакансию по России и 2 на Кубани при норме от 4 до 8. При этом число вакансий год к году уменьшилось: за восемь месяцев 2025 года в регионе было более 9,7 тыс., тогда как за аналогичный период прошлого года — 12,8 тыс.»,— комментирует директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

По ее словам, дефицит обусловлен непопулярностью профессии и медленным ростом зарплат.

Владелец краснодарского бара ElBarto Вячеслав Рыжков говорит, что найти и удержать квалифицированного повара крайне сложно, поэтому работодателям зачастую проще обучить сотрудника с нуля. Такой подход, считает предприниматель, позволяет минимизировать риски и «избежать эксцессов».

«Хорошие, да и средненькие повара сейчас на вес золота. Меньше чем за 3,5 тыс. руб. за смену работать кто-то вряд ли пойдет. При этом желательно мотивировать потенциальных кандидатов другими вещами: питанием, развозом, процентом с чаевых. В общем, за хорошего повара приходится бороться»,— признается господин Рыжков.

При этом, уточняет владелец ElBarto, в сегменте барной кухни требования к сотрудникам отличаются от ресторанных. Он уверен, что в гастробаре меню относительно простое — преимущественно бургеры и закуски, поэтому в данном случае важно, чтобы повар имел опыт работы в общепите и понимал внутренние процессы.

Экс-работник сферы общепита Кристина Пешкова считает, что рестораны предъявляют к специалистам более высокие требования, тогда как небольшие кафе нередко готовы брать практически любого кандидата, «главное, чтобы умел варить кашу».

«В разного рода “забегаловках” нередко работают люди безответственные, с зависимостями или личными особенностями, мешающими слаженной работе в коллективе. Рестораны же отвечают „головой“ за вкус и подачу блюда, поэтому заинтересованы удерживать действительно ценных специалистов и иногда даже гордиться ими. Отсюда и лучшие условия, и более высокая зарплата. Не везде, конечно, но в достойных ресторанах это так», — говорит эксперт.

Кристина Пешкова подчеркивает, что определяющим фактором для большинства сотрудников остается заработная плата. Специалист добавляет, что именно уровень оплаты позволяет выдерживать профессиональные трудности, тогда как график и коллектив остаются второстепенными параметрами: при достойной зарплате работники готовы мириться с неудобным расписанием или не самым комфортным окружением.

В качестве возможного решения проблемы Кристина Пешкова предлагает развивать образовательные и имиджевые инициативы в сфере кулинарии.

«Было бы полезно открывать больше школ, курсов и конкурсов, посвященных профессии повара. Что-то вроде „Мастер-шефа“, но с акцентом на молодежные соревнования. Важно показать, что профессия сильно меняется: если ты умеешь делать свое дело хорошо, то становишься не просто человеком на кухне, а своего рода „звездой ресторана“. Гости приходят именно к тебе и хвалят твои блюда»,— считает госпожа Пешкова.

Госпожа Лавренова говорит, что многие сети общественного питания уже создали собственные школы для подготовки поваров, однако в корне это проблему не решает.

Нурий Бзасежев