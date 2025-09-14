В деле о хищении денег у участников СВО в Шереметьево установили 50 потерпевших

В уголовном деле о хищении денег в аэропорту Шереметьево у участников боевых действий на Украине установлено не менее 50 потерпевших, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что в их числе есть и гражданские лица, не участвовавшие в военной операции.

В мае по этому делу были арестованы 23 человека, в том числе пять полицейских. Общая сумма хищения составляет 3 млн руб. По версии следствия, фигуранты дела похищали деньги у участников конфликта на Украине путем совершения краж, вымогательства и мошенничества. Большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Попрошайки, зазывалы и такси».