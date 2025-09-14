Из-за падения обломков БПЛА загорелся завод КИНЕФ в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество сбитых беспилотников в Киришском районе увеличилось до четырех. В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на заводе Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ).

«Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет»,— написал Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Ранее господин Дрозденко сообщал, что в Ленинградской области объявлена угроза атаки БПЛА. Он также предупреждал о возможном замедлении скорости мобильного интернета. Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу.

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) принадлежит «Сургутнефтегазу». Предприятие, как указано на его сайте, является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.