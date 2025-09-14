Аэропорт Пулково приостановил работу

Пресс-служба петербургского аэропорта Пулково сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов. Там рекомендовали пассажирам следить за возможным изменением расписания на онлайн-табло.

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания»,— написано в сообщении аэропорта. Росавиация о приостановке работы Пулково не сообщало.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбит один беспилотник. Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.