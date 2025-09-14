Bloomberg: Белый дом запросил $58 на усиление безопасности после убийства Кирка

Администрация президента США просит Конгресс дополнительно выделить $58 млн на укрепление безопасности для представителей исполнительной и судебной власти после убийства активиста Чарли Кирка, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Как уточняет агентство, запрос на предоставление финансирование представляет собой временный законопроект. Ожидается, что он будет действовать до 30 сентября, когда истекает срок действия федерального закона о расходах. Для принятия законопроекта республиканцам необходимо заручиться поддержкой демократов.

Правого активиста Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. В убийстве подозревают 22-летнего Тайлера Робинсона. Секретная служба США сообщала об усилении мер безопасности в Белом доме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отец ответил за сына».