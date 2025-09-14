Новый премьер Франции отказался от отмены двух праздничных выходных

Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что правительство не будет отменять два праздничных выходных дня — Пасхальный понедельник и День Победы.

«Я хочу, чтобы мы пощадили тех, кто работает. Именно поэтому я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных. Я слышу, что говорят наши сограждане:»,— сказал господин Лекорню (цитата по BFMTV).

При этом, как добавил премьер, сохранение двух праздничных выходных дней «потребует поиска других источников финансирования» для сокращения госдолга. По его словам, для этого ему необходимо сформировать правительство, подготовить проект бюджета и провести дебаты с разными политическими силами.

8 сентября парламент Франции вынесло вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, который возглавлял правительство с декабря 2024 года. Национальное собрание отвергло курс господина Байру на жесткую экономию ради сокращения госдолга. Среди прочего бывший премьер предлагал отменить выходные дни в Пасхальный понедельник и на День Победы.

