Премьер вышел из глубокой обороны

9 сентября Франсуа Байру подал Эмманюэлю Макрону заявление об отставке с поста премьер-министра, а уже к вечеру президент назначил нового премьера. Им стал Себастьен Лекорню, министр в нескольких правительствах и верный сторонник президента. Легкой жизни на посту главы кабинета ему ожидать не приходится. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-премьер Франсуа Байру (слева) и новый глава правительства Франции Себастьен Лекорню

Фото: Christophe Ena, Pool / AP Экс-премьер Франсуа Байру (слева) и новый глава правительства Франции Себастьен Лекорню

Фото: Christophe Ena, Pool / AP

10 сентября в Матиньонском дворце Франсуа Байру сдаст дела новому премьер-министру Себастьену Лекорню. 39-летний министр обороны, политик из Нормандии, прошел длинный путь в правительственных коридорах и стал пятым главой кабинета при Эмманюэле Макроне за последние три года. Двух премьеров отставил президент, двух других — смел парламент. В декабре 2024 года не удержался Мишель Барнье, не выстоял и Франсуа Байру, лишившийся доверия депутатов.

Себастьен Лекорню — верный «солдат Макрона». Когда в 2017 году он впервые оказался в совете министров, его привел туда премьер Эдуар Филипп.

С тех пор Лекорню неуклонно двигался вперед, заслужив репутацию надежного исполнителя, человека без резких жестов и громких заявлений. С этой точки зрения назначение выглядит логичным — президент делает ставку на проверенного союзника, который сопровождал его в кризисные моменты. Именно он помогал Макрону гасить кризис «желтых жилетов», организуя «большие национальные дебаты» по всей стране. Он давно мечтал о посте премьер-министра и наконец-то его получил.

С одной стороны, риск очевиден: назначен человек из ближайшего круга Макрона, без собственной опоры в парламенте и с крайне низким уровнем поддержки в обществе. По данным Elabe, только 16 % французов приветствовали его кандидатуру. С другой стороны, Лекорню известен умением говорить и действовать тихо и осторожно. Он «мягко стелет», как отмечают коллеги, но это вовсе не гарантия мягкой посадки. Манера скрывать жесткость за округлыми формулировками может привести к резким и неожиданным шагам в условиях политического кризиса.

Оппозиция в ярости: президент, оказывается, имел «план Б» и немедленно им воспользовался.

Социалисты заявляют о «пощечине парламенту», а Марин Ле Пен называет новое назначение «последним патроном макронизма». Для левых Лекорню — «первый ученик» макронистской администрации, для правых — бывший «республиканец», вероломно перешедший на сторону президента, для «Национального объединения» — удобная и безопасная мишень для вотума недоверия. Даже в самой президентской коалиции нашлось немало недовольных, считающих, что президент вновь делает ставку на узкий круг приближенных, игнорируя политическую реальность. И только Эмманюэль Макрон продолжает видеть в Лекорню человека, способного разговаривать «и с Ле Пен, и с Фором (лидер Социалистической партии Оливье Фор.— “Ъ”)».

Что принесет его назначение в плане международных инициатив Франции, также трудно сказать. На посту министра обороны он показал себя скорее «ястребом», чем «голубем».

Себастьен Лекорню курировал беспрецедентный рост военного бюджета и поставки оружия Киеву. Он говорил не о «войне с Россией», как восточноевропейские союзники, а о «долгосрочной устойчивости французской армии», но смысл его позиции был очевиден: поддержка Украины как усиление обороноспособности Франции. В этом он оставался в русле макроновской линии: твердость без прямой конфронтации, готовность к диалогу при сохранении жесткой практики санкций и поставок вооружений.

Первой полосой препятствий для нового премьера станет момент формирования кабинета. Это произойдет в ближайшие дни. Кто останется в правительстве, кто уйдет, кто в нем появится — от этого будет зависеть устойчивость Лекорню и готовность парламента дать ему хотя бы минимум передышки. Любая ошибка может стать фатальной. Пока что счет депутатских кресел не в его пользу: социалисты против, «Республиканцы» готовы потерпеть, с крайне правыми лепенистами у Лекорню есть неформальные связи, но никто не знает, достаточно ли их, чтобы «Национальное объединение» не уничтожило его, как только что уничтожило тоже им не чужого Франсуа Байру.

Тем временем сам Лекорню демонстрирует привычную сдержанность. Он уверяет, что «не кандидат ни на что» и будто бы принял пост с легкой неохотой. Но за этой позой скромного администратора скрывается политик, сумевший в прошлом году протащить через парламент закон о военном бюджете в €413 млрд. Тогда его хвалили за способность разговаривать со всеми фракциями. Теперь ему предстоит применить то же мастерство на минном поле — вокруг бюджета государства.

После отставки Байру расстановка на политической сцене не изменилась — 11 парламентских групп, ни у одной из них нет большинства.

Себастьену Лекорню придется решать ту же задачу: уговорить парламент проголосовать за ключевой финансовый закон. В октябре парламенту предстоит рассматривать проект бюджета на 2026 год. Именно на бюджете «сломали зубы» и Мишель Барнье, и Франсуа Байру. Новому премьер-министру предстоит пройти этот экзамен, протянув руку социалистам, но не потеряв поддержку «республиканцев» и хотя бы нейтралитет лепенистов. Непростая миссия, если учесть, что лидер социалистов Оливье Фор заранее отверг любую «кооперацию с макронистом».

Оппозиция готовит поправки и обещает голосовать «против любой макроновской арифметики». Левые открыто обсуждают возможность внесения вотума недоверия, а правые не исключают, что присоединятся к нему, если президент попытается продавить бюджет с помощью ст. 49.3 конституции.

Таким образом, Лекорню может оказаться в ситуации, когда его правительство будет свергнуто уже через несколько недель после назначения.

Если он сумеет построить шаткий мост между социалистами и республиканцами, у него появится шанс закрепиться хотя бы на год. Если нет — впереди очередная отставка и, возможно, роспуск парламента. Вчера Франция с обидой проводила в отставку Байру, сегодня без радости встречает Лекорню. И хотя в официальных заявлениях звучат слова о «продолжении работы государства», все понимают: игра на доске идет к цугцвангу, и каждый ход может оказаться решающим.