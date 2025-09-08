Парламент Франции проголосовал за отставку правительства Франсуа Байру
В Национальной ассамблее Франции состоялось внеочередное голосование о доверии правительству, завершившееся для правительства Франсуа Байру предсказуемым поражением.
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Депутаты с большим перевесом проголосовали против вотума доверия: 364 — против и лишь 194 — за. Это решение ведет к отставке кабинета министров, третьего по счету за время второго срока Эмманюэля Макрона.
«Господа депутаты, у вас есть власть свергнуть правительство, но нет власти отменить реальность», — заявил Франсуа Байру в начале заседания, обращаясь к Национальной ассамблее.
Франсуа Байру намерен подать прошение об отставке во вторник в 08:00 по местному времени. После этого Франция вступит в очередной этап политической неопределенности.