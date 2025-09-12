Избиркомы сообщили о явке на выборах в заксобрания Белгородской и Воронежской областей

Явка на выборы депутатов белгородской областной думы по итогам первого дня голосования составила 35,39%, а на выборы в воронежскую областную думу — 25,41%. Об этом сообщили в региональных избирательных комиссиях.

В Белгородской области самая высокая явка в 69,33% зарегистрирована на одном из участков в Чернянском районе, самая низкая в 12,05% — в избирательном округе № 9 в Белгороде.

В Воронежской области самый высокий показатель в 67,72% показал избирательный округ № 17 (Аннинский и Таловский районы, где проголосовали соответственно 85,71% и 46,34% избирателей), а самый низкий в 7,17% — округ № 8 (включает территории Коминтерновского, Советского и Центрального районов Воронежа).

Существенных нарушений на выборах в регионах не было. В Воронежской области из-за нарушения были аннулированы голоса семи избирателей. Так, на участке № 1418 на улице Володарского в Воронеже был обнаружен поврежденный переносной ящик для голосования — у него слетела пломба. В итоге были признаны недействительными 28 бюллетеней (по выборам депутатов областной и городской дум по партийным спискам и одномандатным округам) у семи избирателей.

Общественный наблюдатель на сайте независимого общественного мониторинга nom24.ru сообщил об этой ситуации: «Мною была проверена ситуация по сообщению об открывающейся урне на участке 1418. Из-за повреждения ящика слетела пломба. Комиссия признала бюллетени в переносном ящике недействительными. Они были выданы семи избирателям». Источники «Ъ-Черноземье», близкие к избирательной кампании в регионе, подтверждают, что причиной аннулирования была именно «слетевшая пломба».

Сергей Толмачев, Сергей Калашников