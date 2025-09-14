За губернатора Тамбовской области проголосовали 43% избирателей за два дня

По итогам второго дня голосования явка на досрочных выборах губернатора Тамбовской области составила 42,97%. Данные на 20:00 второго дня голосования, субботы, 13 сентября, опубликовала избирательная комиссия региона. Проголосовали 334,6 тыс. человек из более чем 778 тыс. избирателей, включенных в списки.

К моменту выхода материала избирательная комиссия Тамбовской области пока не опубликовала в ГАС «Выборы» подробные данные о явке на 20:00 субботы на выборах губернатора. Публичных данных в системе нет по состоянию на 01:00 воскресенья, убедился «Ъ-Черноземье». Телефон облизбиркома после 20 часов не отвечал.

По последним доступным данным на 15:00 субботы самая высокая явка сохранялась в Сосновском муниципальном округе: 57,19% избирателей. На втором месте — Гавриловский округ (52,87%), на третьем — Мичуринский (51,11%).

Отличился УИК №621 в Сосновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Там на 15:00 субботы была зафиксирована явка 89,93%.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», хуже всего за губернатора Тамбовской области голосуют в городах. Так, на 15:00 второго дня голосования явка в Моршанске составила 25,26%, в Тамбове — от 26,41% до 28,14% в зависимости от районов.

В Тамбовской области на пост губернатора претендуют действующий глава региона Евгений Первышов от «Единой России» и три депутата облдумы: Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников (СРЗП) и Олег Морозов (ЛДПР). Кроме того, в выборах принимает участие кандидат от «Новых людей» Елена Семилетова.

Сергей Калашников