За губернатора Тамбовской области хуже всего голосуют в Рассказово и Моршанске

Избирательная комиссия Тамбовской области опубликовала данные по явке на досрочных выборах главы региона по итогам первого дня голосования. Явка на досрочных выборах губернатора Тамбовской области составила 26,75% к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 первого дня голосования, пятницы, 12 сентября, сообщается в данных ГАС «Выборы». Проголосовали 208 206 человек из более чем 778 тыс. избирателей, включенных в списки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самая высокая явка зафиксирована в Сосновском муниципальном округе: там на участки в первый день из трех уже пришли 44,46% избирателей. На втором месте —Гавриловский округ (43,61%), на третьем — Мичуринский (38,75%).

Хуже всего за губернатора Тамбовской области голосуют в первый день выборов в городах Рассказово (18,3%) и Моршанск (18,41%). В самом Тамбове явка колеблется от 20,28% до 23,83% в зависимости от районов города.

В Тамбовской области на пост губернатора претендуют действующий глава региона Евгений Первышов от «Единой России» и три депутата облдумы: Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников (СРЗП) и Олег Морозов (ЛДПР). Кроме того, в выборах принимает участие кандидат от «Новых людей» Елена Семилетова.

О том, какие еще выборы проходят в макрорегионе, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников