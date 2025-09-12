В Курской области за губернатора хуже всего голосуют беженцы из приграничья

Избирательная комиссия Курской области опубликовала данные по явке на досрочных выборах главы региона по итогам первого дня голосования. Явка на досрочных выборах губернатора Курской области составила 35,39% на 20:00 первого дня голосования, пятницы, 12 сентября, сообщается в данных ГАС «Выборы». Проголосовали 306 132 человека из более 865 тыс. избирателей, включенных в списки. Наиболее низкая явка из всех УИК зафиксирована там, где находятся пункты временного размещения (ПВР) беженцев из приграничных населенных пунктов.

Самая высокая явка зафиксирована в Медвенском районе, где на участки в первый день из трех уже пришли 58,59% избирателей. На втором месте — Хомутовский район (56,51%), на третьем — Солнцевский район (55,31%).

Хуже всего за губернатора Курской области голосовали в первый день выборов в Центральном округе Курска: там явка составила 26,02% на одном из ТИКов и 26,18% —на другом. В Сеймском округе облцентра явка выше — 26,99%. Еще выше она в Железнодорожном округе — 34,21%.

Рекорд явки на выборах губернатора Курской области был зафиксирован на экстерриториальных участках в Донецке и Луганске, открытых в том числе для военнослужащих, имеющих прописку в Курской области.

Там проходило досрочное голосование. На УИК № 7019 в Донецке на выборы пришли 99,75% избирателей — 786 человек. Не проголосовали всего двое из включенных в списки на этом УИК 788 курян. На УИК № 7020 в Луганске явка составила 99,57%, проголосовали 230 человек из 232. Оба этих УИК приписаны к Хомутовскому району, что в том числе повлияло на высокую явку в этом муниципалитете.

Антирекорд явки, наоборот, зафиксирован в УИК, расположенных в пунктах временного размещения (ПВР), хотя там также проходило досрочное голосование Так, на УИК № 1009 в ПВР в здании ТЦ «Ашан» в Железногорске явка по итогам первого дня голосования составила 9,91% — 126 избирателей из числа включенных в списки. На УИК № 1010, расположенном в ПВР в здании общежития колледжа в Железногорске, явка составила 13,11%.

Стоит отметить, что крайне низкая явка была зарегистрирована на одном из избирательных участков в Курске, на УИК №131 недалеко от центра города (9,34%).

Кандидатами на пост губернатора Курской области являются действующий глава региона Александр Хинштейн, представляющий «Единую Россию», депутаты местной облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Сергей Калашников