Из-за ЧП на железной дороге в Орловской области задерживаются 10 поездов

В Орловской области задерживаются 10 поездов из-за проведения оперативных мероприятий после подрыва взрывчатки на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Время задержки достигает 4,5 часов. Кроме того, задерживается отправление поезда из Курска в Москву. «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам»,— следует из сообщения.

Взрыв произошел во время проверки железнодорожных путей. В результате погибли двое человек, один пострадал. Оперативные службы ищут причастных к минированию путей.