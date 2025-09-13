Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за ЧП на железной дороге в Орловской области задерживаются 10 поездов

В Орловской области задерживаются 10 поездов из-за проведения оперативных мероприятий после подрыва взрывчатки на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Время задержки достигает 4,5 часов. Кроме того, задерживается отправление поезда из Курска в Москву. «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам»,— следует из сообщения.

Взрыв произошел во время проверки железнодорожных путей. В результате погибли двое человек, один пострадал. Оперативные службы ищут причастных к минированию путей.

