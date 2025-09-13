Власти Сочи перевели службы в усиленный режим работы из-за непогоды

Метеорологи объявили штормовое предупреждение в Сочи — возможны смерчи на участке Магри-Веселое и в районе федеральной территории Сириус.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Опасные погодные явления продолжатся до ночи 14 сентября включительно. Прогнозируется усиление морского волнения — высота волн может достигнуть 1,2 м.

Мэр города Андрей Прошунин дал распоряжение всем службам перейти на усиленный режим работы. Оперативный штаб ведет мониторинг ситуации и готов принять экстренные меры при необходимости.

Работа пляжей будет зависеть от метеоусловий. Власти призывают жителей и отдыхающих быть осторожными. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

Лия Пацан