Режим «Опасность БПЛА» в Удмуртии снят, дроны ударили по соседним регионам

Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии снят в 19:10 местного времени, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Режим действовал около 5,5 часов.

Во время действия режима, с 14:10 до 17:00, в Ижевске объявлялся сигнал «Ковер» радиусом действия в 100 км. В этот период местный аэропорт не принимал самолеты. Сейчас ограничения сняты.

Как пишет “Ъ”, вечером 13 сентября несколько беспилотников ударили по соседним с Удмуртией регионам. Один дрон упал на территории предприятия «Башнефти» в Башкортостане, начался пожар. Охранники пытались сбить БПЛА, использовалось крупнокалиберное стрелковое оружие. Жертв нет. Еще один беспилотник упал на территории предприятия в городе Губаха в Пермском крае. Объект работает в штатном режиме, пострадавших нет.